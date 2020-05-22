«Сысола, речушка». Известный на всю Россию блогер снял сюжет в Сыктывкаре

Известный блогер, уроженец Сыктывкара Станислав Круглицкий собирает сотни тысяч просмотров на своем канале в Instagram. В аккаунте stasprostoklass он выкладывает ролики в образе девушки Сантаны Новиковой, чьи похождения не могут не заставить смеяться от души. Одно из последних видео Станислав сделал на берегу Сысолы в столице Коми.

Станислав живет в Москве, а на родину приехал на время самоизоляции. Один из сюжетов о похождениях Сантаны он снял недалеко от Кировского парка - любимого места всех горожан. Видео создавали ранним утром, поэтому парень с париком на голове никого не успел удивить.

В ролике, который уже успел стать знаменитым на всю Россию, проплывают знакомые виды - пристань, ветхие ступеньки гостиницы «Югор», заросли борщевика. Реплики героини: «Не снимай меня. Все снимает и снимает. А ты можешь меня вот там еще понеснимать. Как люблю спозаранку нарвать борщевик, наварить борща», - заставляют смеяться.

В целом, Сыктывкар, как говорит блогер, в самоизоляции ничем не отличается от среднестатистического города - людей так же много, как и обычно. «Мне кажется, что людям уже все равно на вирус», - говорит Станислав. Кстати, он покинет столицу Коми, как только снимут карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/780532" frameborder="0"></iframe> Известный на всю Россию блогер снял сюжет в Сыктывкаре.

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