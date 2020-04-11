Экс-министр здравоохранения Коми попросил МВД проверить посты блогеров о распространении коронавируса

Бывший министр здравоохранения до ухода с высокого поста попросил МВД проверить на фейк-ньюс посты блогеров в соцсетях. Экс-чиновника заинтересовала информация в соцсетях о быстром распространении коронавируса в регионе. В числе тех, кого вызывали на допрос в отдел «К», директор издания «7x7 Коми» Павел Андреев.

В полиции у Павла Андреева спросили, делал ли он репост резонансной новости о вспышке COVID-19 в Эжвинской больнице и писал ли комментарий «Сидите дома. Государству доверять нельзя даже в больницах». Кроме того, в полицию по заявлению Березина приглашали и блогера Ольгу Боковикову.

- Думаю, это формальная отработка заявления. Продолжения не будет, ничего не заведут, - отметил «КП-Коми» Павел Андреев. По мнению руководителя независимого издания, жалобы Березина характеризуют всю работу экс-чиновника в системе здравоохранения.

- Вместо того чтобы разбираться с первопричинами вспышки инфекции, он написал доносы на тех, кто обращает внимание на проблему, - приводит «7x7 Коми» слова Андреева

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