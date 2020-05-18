Главврач усинской больницы объяснил, почему больных COVID-19 отправляют в Сыктывкар

Жители Усинска не раз спрашивали главврача местной больницы Максима Чуркина, почему больных COVID-19 отправляют на лечение в столицу Коми, хотя в городе нет тяжелобольных. Главврач ответил на этот вопрос.

Максим Чуркин пояснил, что очаги коронавирусной инфекции в Усинском районе фиксируются преимущественно в вахтовых поселках. Поэтому они отличаются некоторыми особенностями. Так как очаги заражения возникают в немаленьких коллективах, в городе появляется сразу много больных. Большинство инфицированных иногородние, и лечиться дома не могут. Таких людей регистрируют по 15-30 человек в сутки.

— При заполнении инфекционного отделения Усинской ЦРБ пациентов распредяляют на группы в зависимости от состояния. С помощью Центра медицины катастроф РК их отправляют в Коми республиканскую клиническую больницу. В то же время часть коечного фонда, подготовленного под коронавирусных больных в Усинске, держится в резерве.

В Сыктывкар в первую очередь отправляются пациенты со средней степенью тяжести болезни, а также пациенты старше 60 лет или имеющие хронические заболевания. Это делается для того, чтобы обезопасить людей: у столичных больниц есть больше возможностей для того, чтобы помочь таким пациентам, если им станет хуже.

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