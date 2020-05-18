Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 18 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 37 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 мая в России 8 926 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 37 новых случаев.

Сейчас в республике лабораторно 968 подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции - уже 17 пациентов. Число выздоровевших достигло 418 человек.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Жители республики 14 мая с нетерпением ждали объявление о первом этапе снятия ограничений в республике, мечтали об открытии парикмахерских, салонов и других предприятий сферы услуг. Картину испортила вспышка COVID-19 в Усинске - она стала одной из причин отложить этап еще на неделю. Зато людям разрешили прогулки и пробежки на открытом воздухе (ура). Важная оговорка - с соблюдением дистанции и в средствах защиты. Подробнее о новом указе врио главы вот тут.

Стопкоронавирус.рф

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