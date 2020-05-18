2020-05-18T12:22:06+03:00
Общество

В Коми мужчина приютил дикого раненого гуся, спустя почти год он стал почти ручным

Петруша дружит с собаками, любит картошку и хлеб
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с паблика «Ыджыд Пыисдiн (Большая Пысса)»Фото с паблика «Ыджыд Пыисдiн (Большая Пысса)»
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В деревне Политого Удорского района Коми местный житель спас дикого гуся и приютил его у себя. Теперь Петруша (так зовут дикую птицу) стал совсем ручным, дружит с собаками, гуляет в вольере или на огороде. Милой историей с «КП-Коми» поделилась местная жительница Елена Павлова.

Житель деревни Александр Андреевич Логинов подобрал гуся в прошлом году на реке Елва. Мужчина плыл на лодке, увидел двух гусей: один поднялся и полетел, громко крича, а другой поднялся на берег.

- Мужчина причалил, его собака поймала гуся. У птицы оказалось перебито одно крыло. Подранок. Александр Андреевич взял гуся с собой, потому что, говорит, раненная птица все равно не выживет в дикой природе, - рассказывает Елена.

Деревня Политово, где живут Александр Андреевич Логинов и гусь Петруша

Деревня Политово, где живут Александр Андреевич Логинов и гусь Петруша

Гуся назвали Петрушей. Птица перезимовала в хлеву, для тепла там горела красная лампочка. Зимой гусь ел сено, а летом перешел на травку. Петруша любит и картошку, и хлеб, и овес.

- У Александра Андреевича две собаки, и они мирно сосуществуют с гусем. Сейчас птица гуляет в вольере или на огороде. Как-то пришла чужая собака, а гусь шипеньем так ее напугал, что пес еле нашел выход с чужой территории, - подытожила рассказ Елена Павлова.

Гусь Петруша живет в Удорском районе Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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