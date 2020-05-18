2020-05-18T13:51:40+03:00
Общество

В Сосногорске открыли сбор помощи для погорельцев

Без крова остались 15 семей
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Палитры города"Фото из группы "Палитры города"
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В Сосногорске открыт сбор помощи для погорельцев, сообщает «Палитра города»

15 мая загорелся чердак дома №34 на улице Ленина в Сосногорске. Потушить возгорание удалось через два часа. Без крова, вещей и продуктов остались 15 семей, поэтому открыли сбор помощи.

Список необходимых вещей: диван/кровать, комод, нескоропортящиеся продукты (крупы, масло, картошка и т.п.), средства гигиены, холодильник, шкаф, входная дверь. Для установки последней также ищут плотника.

Сейчас дом внутри выглядит вот так. Фото из группы "Палитры города"

Сейчас дом внутри выглядит вот так. Фото из группы "Палитры города"

Внимание: деньги никто не собирает! Если вы хотите помочь, пишите и звоните Марии Кузнецовой (89041040444). В её гараже собирают необходимые вещи. Родители Марии также пострадали при пожаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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