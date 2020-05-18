В Сосногорске открыли сбор помощи для погорельцев

В Сосногорске открыт сбор помощи для погорельцев, сообщает «Палитра города»

15 мая загорелся чердак дома №34 на улице Ленина в Сосногорске. Потушить возгорание удалось через два часа. Без крова, вещей и продуктов остались 15 семей, поэтому открыли сбор помощи.

Список необходимых вещей: диван/кровать, комод, нескоропортящиеся продукты (крупы, масло, картошка и т.п.), средства гигиены, холодильник, шкаф, входная дверь. Для установки последней также ищут плотника.

Сейчас дом внутри выглядит вот так. Фото из группы "Палитры города"

Внимание: деньги никто не собирает! Если вы хотите помочь, пишите и звоните Марии Кузнецовой (89041040444). В её гараже собирают необходимые вещи. Родители Марии также пострадали при пожаре.

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