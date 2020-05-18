2020-05-18T21:28:30+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков находится 2205 человек

Всего подтверждено 968 случаев заражения коронавирусом
Дарья ЮДИНА
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Коми сейчас находится на 54 месте по новым случаям заражения COVID-19Коми сейчас находится на 54 месте по новым случаям заражения COVID-19
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 968 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 37 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 2205 человек: 2100 контактировали с заболевшими, 105 прибыли из-за рубежа.

418 человек выздоровело. Три новых случая выздоровления зарегистрировано сегодня. Количество летальных исходов остается прежним.

Сейчас республика находится на 54 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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