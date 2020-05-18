Врио главы Коми рассказал, при каком условии смягчат условия самоизоляции

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал, при каком условии в республике смягчат условия режима самоизоляции.

— Основной показатель (на который ориентируются при смягчении ограничительных мер – прим. ред.) коэффициент распространения инфекции. Он должен быть не больше единицы. 14 мая, когда мы начали первый этап снятия ограничений, он был равен 0,5. Но тогда, при наличии четырех «вахтовых» очагов, мы понимали, что он будет расти. Сейчас значение коэффициента равно 2,3, сказал Владимир Уйба.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 18 мая.00:18 - о ситуации с коронавирусом на 18 мая 01:43 - о выплатах медицинским работникам 02:50 - о возможном смягчении ограничительных мер 05:10 - о летнем отдыхе детей 07:44 - об открытии страниц в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/id597516834) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/590195777034)

Но врио губернатора надеется, что к 21 мая показатель снова придет к требуемой норме, и жители республики смогут скоро сбросить оковы самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением медиков находится 2205 человек Всего подтверждено 968 случаев заражения коронавирусом (подробности)