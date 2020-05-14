Шашлыки, тренировки, кафе. Известные люди Коми рассказали, что сделают первым делом, когда закончится режим самоизоляции

Сегодня вечером станет известно, будут ли в Коми продлевать режим самоизоляции или нет. Накануне врио главы республики Владимир Уйба рассказал, что в штабе по борьбе с коронавирусом внимательно следят за эпидемиологической обстановкой в регионе. По результатам тщательного мониторинга и примут решение. Но если все будет хорошо, то уже завтра в Коми начнется постепенное ослабление режима самоизоляции. Например, можно будет без страха гулять или бегать по двое. Мы спросили известных жителей республики рассказать, что они сделают первым делом, когда официально снимут ограничения.

Трехкратная олимпийская чемпионка и мама пятерых детей Юлия Чепалова рассказала, что режим самоизоляции позволил ей хорошенько отдохнуть, переделать все домашние дела и даже освоить компьютер. Этот навык в прошедший месяц был незаменим, так как весь мир ушел в режим онлайн. Первым делом после снятия всех ограничений спортсменка, конечно же, отправится на тренировку.

Юлия Чепалова - одна из самых известных российских лыжниц

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим первым делом посетит скиты и монастыри, куда не мог попасть из-за введенных ограничений, а еще отправится на берег реки Вычегды - любоваться природой и размышлять о будущем. Пандемия сильно ударила по всем сферам жизни, церковь не осталась в стороне.

Архиепископ Питирим гуляет около своего дома. Фото vk.com

- После снятия ограничений людей в храмах особенно больше не станет. Да и в летний период мало прихожан из-за дач и отпусков. Еще острее стал финансовый вопрос в связи с домашним режимом. Страдают от невыплаты зарплат дети священнослужителей. Власти так и не дали финансовой помощи по обеспечению хотя бы небольшой зарплатой причта, клира, церковного хора и прочих работников храмов Сыктывкарской епархии. Насобирали только треть вместо необходимой суммы на зарплату работникам храмов, - поделился Питирим.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев тоже находится в ожидании окончания ситуации с распространением коронавируса. Тем более впереди лето, когда всем захочется больше времени проводить на свежем воздухе.

Фото администрации Воркуты

- К сожалению, у многих людей нет ясности с отпусками. Пострадали и представители бизнеса, которым на севере куда тяжелее выживать, чем в средней полосе и на юге. Как уже озвучивалось, будет несколько этапов ослабления ограничений, которые, я уверен, мы все вместе, поддерживая друг друга, стойко перенесем. Что касается моих планов, как только будут открыты спортзалы, я продолжу тренировки два раза в неделю. Пока же практически все свободное время провожу на работе либо дома с семьей. Я и моя команда продолжают работать. В Воркуте скоро наступит короткое лето, и мы уже вовсю готовимся к масштабной летней ремонтной кампании дорог, дворов, общественных территорий.

Известная оперная дива, заслуженная артистка России Ольга Сосновская отметила, что режим самоизоляции дался ей непросто: артисты открыты всегда для общения, а здесь пришлось ограничить его.

Фото vk.com

- Конечно, я не тратила время зря. Записывали видео ко Дню Победы, давала мастер-классы по интернету, была членом жюри многих заочных конкурсов по видео, которое присылают участники музыкальных состязаний, проводила, проводила онлайн-уроки со своими студентами в колледже искусств. Но очень скучаю по зрителям, по живому общению. Когда карантин закончится, первым делом, наверное, поедем с детьми в лес на природу, на шашлыки. А потом на работу - в театр, чтобы живьём петь с пианисткой или на сцене. И услышать наконец-то голоса своих студентов вживую, а не в наушниках, - поделилась певица

Известный журналист Валерий Черницын полтора месяца просидел дома и невероятно соскучился по живому общению, по городу, по обычной несамоизоляционной жизни.

Фото vk.com

- Поеду на работу, то есть в некоторый кабинет, располагающийся в некотором офисном здании. Характер моей профессии теоретически позволяет мне работать дома постоянно, но я страшно соскучился по людям. А поездка с прогулкой получатся в этом случае по умолчанию, - говорит журналист.

Директор издания «7x7 Коми» Павел Андреев ждет отмены общероссийского карантина, так как планирует сразу же поехать куда-нибудь в автопутешествие.

Фото vk.com

- Но если ограничения снимут только в Коми, то пройдусь по маленьким кофейням и барам - надеюсь, они выживут. Эти бизнесы создают комфорт в городе, по ним карантин ударил сильнее всего, - говорит Павел.

Общественник, гражданский активист, куратор проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» Илья Костин говорит, что от режима самоизоляции следует отвыкать постепенно. Гулять на лоне природы, например.

Фото Наталии Бешкаревой

- Буду радоваться каждой выбоине на дороге, радоваться каждому зеленому островку. Развалюсь звездочкой в чистом поле и буду наслаждаться. А если еще пойдет дождь и смоет с меня домашнюю пыль, то это будет самый бесценный момент в жизни, - говорит Илья.

Известный эколог Нина Ананина внимательно наблюдала за ситуацией с коронавирусом и считает, что мы в Коми даже на пик заболеваний еще не вышли. Она уверена, что реальную картину с заболеванием людям не показывают. И, как результат, люди перестали бояться, вовсю гуляют. И это, скорее всего, приведет к увеличению числа заболевших.

Нина Ананина одной из первых начала отстаивать Шиес от строительства самого большого в Европе мусорного полигона

- Но введённые ранее непродуманные детально ограничения стали причиной резкого ухудшения финансовое положение наших граждан. Это коснулось не только малого, среднего и микробизнеса, пострадала и бюджетная сфера. Госзадание никто не отменял и не корректировал из-за возникшей ситуации. И бюджетники стали получать значительно меньше. А это значит, необходимо либо очень тщательно продумать меры поддержки, либо разрешать людям работать с максимальным соблюдением мер безопасности. И обязательно, в случае второго варианта, открыть детские сады. Что до меня, то у нас достаточно красивых и относительно безлюдных мест с лесом, рекой, а необходимости гулять в городе не испытываю, - поделилась эколог.

Мы же продолжаем следить за развитием событий. Держим пальцы, чтобы уже сегодня вечером мы могли опубликовать на сайте указ врио о постепенном смягчении режима самоизоляции.

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