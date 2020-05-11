Как Коми будет выходить из режима ограничений: врио главы приоткрыл завесу тайны

Руководитель региона Владимир Уйба познакомил жителей республики с системой первого этапа снятия ограничений в Коми. В традиционном видеообращении врио главы рассказал, каким предприятиям можно готовиться к открытию, но, конечно, если эпидемиологическая ситуация это позволит.

- Что такое первый этап? Это снижение ограничений для целого ряда сферы услуг. В первую очередь, это бытовые услуги, парикмахерские, открытия которых вы так долго ждете, бани (за исключением саун), косметические салоны, непродовольственные магазины (площадью до 400 квадратных метров), прогулки на свежем воздухе (не более двух человек), занятие спортом на свежем воздухе (тоже не более двух человек). Все с соблюдением масочного режима (кроме бани, естественно), - отметил врио главы.

Руководитель региона дополнил, что завтра и послезавтра в штабе по борьбе с коронавирусом будут тщательно мониторить эпидемиологическую обстановку в регионе. Напомним, что 8 и 9 мая в республике зафиксировали два новых очага заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778518" frameborder="0"></iframe> Видеообращение врио главы Коми 11 мая.

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