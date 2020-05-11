Врио главы Коми объяснил, почему в Коми продлевается режим ограничений

С завтрашнего дня по всей стране завершается единый период нерабочих дней, о чем сообщил Президент РФ. Однако каждый регион будет самостоятельно принимать решение, когда прощаться с ограничениями. Врио главы Коми объяснил, почему в республике еще на два дня продлевают режим ограничений.

- Сегодня на оперативном штабе мы приняли решение о продлении режима ограничений на два дня. Почему? Дело в том, что 8 и 9 мая в Коми зафиксировано два новых очага заражения - в поселке Чикшино (находится в муниципальном районе Печора) и городе Микунь. Туда заехали две вахты, мы их взяли на карантин. В этих вахтах на тринадцатый день выявили людей с признаками коронавируса. Мы их обследовали, подтвердили диагноз. Соответственно, из обоих вахт 9 человек мы госпитализировали, - отметил врио.

Таким образом, в ближайшие два дня в штабе по борьбе с коронавирусом будут внимательно следить за новыми случаями заражениями. 13 мая врио главы сообщит жителям Коми будут ли продлевать режим ограничений или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778518" frameborder="0"></iframe> Видеообращение врио главы Коми 11 мая.

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