2020-05-19T13:49:48+03:00
Общество

Глава Печоры написала заявление об уходе

Работой Натальи Паншиной недовольны депутаты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Наталья Паншина руководит районом с 2018 годаНаталья Паншина руководит районом с 2018 годаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Глава муниципального района - руководитель администрации Печоры Наталья Паншина написала заявление о сложении полномочий. Об этом «КП-Коми» рассказал глава городского поселения «Печора» Александр Шабанов.

Сегодня, 19 мая, в 10:00 состоится внеочередное заседание сессии совета Печоры. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Натальи Паншиной вынесен на повестку заседания. Депутаты должны рассмотреть заявление главы - руководителя и принять решение об ее отставке.

- Наталья Паншина не просто спонтанно написала заявление об уходе. Разговоры давно шли. Депутаты собрали заявление о том, что будут требовать отставки. Ситуация в Печорском районе давно катилась вниз. Огромные проблемы с мусором, с организацией работы администрации, проблемы с финансированием, которые не решались весь год (поселения на голодном пайке), проблемы по организации тепла, с дорогами. В общем, проблем столько, что их еще долго придется решать, - отметил Александр Исаевич.

Глава поселения говорит, что депутаты много раз указывали на плохую организацию работы администрации.

- В том году, посчитав, что Наталья Паншина только начала работать, поставили ей на совете оценку за работу «удовлетворительно». Три раза это решение переголосовывали. Глава, которая не смогла получить оценку с первого раза, должна задуматься: «А что я делаю не так?» - говорит Шабанов.

По словам Александра Исаевича, с коронавирусной ситуацией тоже не все хорошо.

- Например, ситуация в Чикшино, где заболели на вахте четыре газовика, а глава поселения узнает об этом только из видеообращения врио главы Коми. Таких фактов много, - подытожил глава поселения.

По уставу района обязанность руководителя муниципалитета до выборов главы должен исполнять первый заместитель. Выборы же должны состояться в сентябре.

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«КП-Коми» попыталась разобраться в причинах конфликта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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