У Коми — новый главный спасатель

МЧС России по Коми возглавил Алексей Пархомович. Вчера, в день вступления в должность, новый главный спасатель региона встретился с врио губернатора, чтобы обсудить паводковую ситуацию в республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Коми.

Как отметил Алексей Пархомович, на юге и в центре республики вода устойчиво снижается. На северных территориях работают три оперативные группы управления МЧС. Ситуация находится под контролем.

В Сыктывкаре пройден пик подъёма воды. По состоянию на 18 мая уровень стабилизируется. В ближайшее время, по прогнозам гидрологов, вода начнет спадать.

На реке Печоре половодье развивается на всём протяжении реки от Троицко-Печорска до границы с Ненецким автономным округом. Наиболее сложная ситуация остаётся на территориях Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. В муниципалитетах работают оперативные группы МЧС России, спасатели сыктывкарского филиала СЗРПСО и Воркутинского АКАСЦ. Приготовили пункты временного размещения в Усть-Цилемском и Усинском районах.

В ближайшие дни начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми выедет в Усть-Цилемский район, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Рост уровня воды в реке Печора продолжается. Району необходимо особое внимание. И координация на месте сил и средств МЧС, обеспечивающих безопасность людей на затопляемых территориях и оказывающих населению необходимую помощь, в том числе по эвакуации, подчеркнул Алексей Пархомович.

СПРАВКА «КП»

Алексей Анатольевич Пархомович родился 5 декабря 1974 года в городе Ростов-Великий Ярославской области.

Образование высшее. В 1997 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в 2018 году – Академию ГПС МЧС России.

До назначения в Республику Коми занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Печоры ушла с поста по семейным обстоятельствам

Наталья Паншина написала заявление об отставке 18 мая (подробности)