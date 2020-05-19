Глава Печоры ушла с поста по семейным обстоятельствам

Депутаты совета Печоры на внеочередном заседании приняли отставку руководителя района Натальи Паншиной. Сити-менеджер покинула пост по семейным обстоятельствам.

Как рассказал «КП-Коми» глава городского поселения «Печора» Александр Шабанов, решение об отставке зрело давно. Например, депутаты писали заявление с требованием об уходе руководителя с поста. Народные избранники указывали на проблемы с дорогами, с мусором, с теплоснабжением, с недостаточным финансированием сельских поселений.

Фото «Типичная Печора»

Напомним, что Наталья Паншина заняла пост руководителя муниципалитета в феврале 2018 года. В 2019 году сити-менеджер заработала 4,6 млн рублей. Это на 0,2 млн рублей меньше, чем в 2018 году.

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