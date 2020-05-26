Затопленная Коми. В республике произошло одно из самых масштабных за всю историю наблюдений половодье

Коронавирус — не единственная напасть, которая настигла республику в этом году. Невероятный паводок обрушился на республику — подобного половодья старожилы не видели около 20 лет. И для жителей региона, и для чиновников паводок — проверка на прочность.

Трехозерка — Северная Венеция

Половодье «стартовало» с южных районов — пик паводка на этих территориях пришелся на 17 мая. Сейчас большая вода постепенно, но уходит. Однако еще неделю назад стихия вселяла ужас. Сыктывкарский поселок Трехозерка ежегодно подтапливает весенними паводковыми водами. И это неудивительно, так как он был изначально временным. Места здесь низкие и удобные для лесосплавных работ.

— Паводок всегда бедствие. Люди готовятся к нему. Запасаются водой, продуктами, готовят городки, на которые можно поднять мебель. Службы МЧС с первого дня паводковой ситуации не покидают поселок: поправляют мостики, привозят доски, помогают поднимать мебель, проверяют сцепления мостиков, чтобы они не расходились. Продукты для жителей поселка привозят два раза в неделю на пароме. Установлена бочка с чистой питьевой водой. Жителям поселка, конечно, нелегко, но они уже привыкли к дискомфорту. Некоторые СМИ пишут, что такого паводка не было уже 30 лет. Однако в 2002 году воды было на 40 см выше, — рассказывает библиотекарь и краевед Ирина Нестерова.

Фото Ирины Нестеровой

Страдающие от паводка люди каждый год говорят о проблеме местным чиновникам. Но как топило Трехозерку 60 лет назад, так и топит по сей день. В 2016 году, правда, пострадавшим от половодья выделяли по 11 500 рублей соцподдержки. Страшно представить, но в некоторых домах вода доходила до подоконника! В этом году после посещения поселка врио главы Коми людям тоже обещали помочь и материалами, и деньгами. Жители Трехозерки ждут.

Сплошной ущерб

Паводок нещадно прошелся по Усть-Куломскому, Корткеросскому, Прилузскому Удорскому, Ижемскому, Сыктывдинскому и другим районам. 81-летний фотограф Вальтер Пигулин запечатлел буйство стихии в поселке Ёртом Удорского района. Женщины в броднях, подтопленные магазины, местные жители на плотах — всё это как в миниатюре отражает несчастье наводнения. Паводок в тех краях уже отступил, но эхо причиненного ущерба еще долго будет преследовать местных жителей.

— Такого половодья уже давно не было. На моей памяти похожее случилось в 1966-ом, но тогда горизонт воды был страшнее. Общими силами жителей села удалось в 70-х годах отодвинуть русло реки Вашки на целый километр выше от села. Без этой работы весь поток воды прошелся бы по центру села, — вспоминает Вальтер Васильевич.

Фото Вальтера Пигулина

Сейчас почти у всех жителей села дома застрахованы, но чтобы получить материальную поддержку, нужно заполнить кипу документов, говорит местный житель. От половодья же дома страдают сильно: проседает фундамент и нижние венцы, приняв влаги, не успевают за летний период высохнуть и гниют быстрее, их невозможно чем-то обработать.

— Каждое наводнение приносит большой ущерб каждому хозяйству. Но на моей памяти ещё не было серьезной помощи со стороны государства в этом вопросе, — подытожил собеседник «Комсомолки».

Люди ждут трагедии

Вальтеру Пигулину вторит жительница деревни Константиновка Ижемского района Татьяна Вагнер, которая каждый день боится, что размытый половодьем склон обрушится вместе с ее домом. Около ее жилища большая вода стояла неделю. Половодье отступило, но через три дня около дома обрушился размытый паводком склон. От обрыва до жилого дома осталось метра три, а до хозяйственный построек — всего полтора метра!

Фото Татьяны Вагнер

— Вызвала комиссию от администрации поселения: постояли, посмотрели, повздыхали. Сказали, что на исправление ситуации нужна значительная сумма, примерно миллион рублей. В местном бюджете таких денег нет, поэтому написали акт, чтобы выйти на республиканский уровень. Сколько ждать — неизвестно. Ситуация крайне опасная, склон может обрушиться в любое время вместе с домом, где я живу, — сетует Татьяна Андреевна.

Официально

По информации ГУ МЧС по Коми, на момент сдачи номера (25 мая) в Усть-Цилемском, Ижемском и Усинском районе продолжает падать уровень воды. В зоне подтопления остаются 17 населенных пунктов, 193 дома и 293 придомовых территории. Отселены 158 человек, из них 147 — к родственникам, 11 человек находятся в пункте временного размещения. Однако пик половодья на северных реках республики еще не пройден.

Для решения ежегодной паводковой проблемы нужна комплексная программа, а не переселение, говорит врио главы Коми Владимир Уйба: «Мы понимаем, что необходимо создавать здесь инфраструктуру не в классическом варианте. Это могут быть модульные здания школ и ФАПов на свайных основаниях, чтобы их не затапливало. И такие проекты есть». Будут ли они воплощены на самом деле, покажет время.

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