Дома в воде, кладбище утонуло. Жители Усть-Цилемского района с трудом переживают небывалое наводнение

Коронавирусная проблема не единственная напасть, которая настигла в этом году Коми. Невероятный паводок обрушился на республику - подобного половодья старожилы не видели около 20 лет. И для жителей региона, и для чиновников паводок - проверка на прочность. Мы поговорили с жителями Усть-Цилемского района, которые сейчас находятся в эпицентре тяжелой паводковой ситуации.

Половодье «стартовало» с южных районов - пик паводка на этих территориях пришелся на 17 мая. Сейчас большая вода постепенно, но уходит. Теперь половодье бушует к отдаленных районах Коми. Например, в Усть-Цилемском людям приходится несладко - там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, а пик паводка еще не пройден. Люди терпят настоящее бедствие, о чем «Комсомолке» рассказала жительница села Среднее Бугаево Лидия Дуркина.

Люди невероятно устали от буйства стихии

Вода в селе начала прибывать недели две назад. Уже около недели жители Среднего Бугаево не видели землю, по селу передвигаются на лодке. Оказывается, похожее по силе половодье было всего три года назад - в 2017 году. Тогда людям выделили материальную помощь - около 30 тысяч рублей на каждое пострадавшее хозяйство. В этом году они верят, что их тоже не оставят без поддержки. Самое тяжелое начнется после того, как вода отступит - людям придется восстанавливать поврежденные водой дома, а это требует значительных средств.

- Мы уже научены горьким опытом прошлых лет, заблаговременно делаем высокие козлы (брусья, жерди с укрепленными наклонно ножками и с настланными сверху досками, служащие опорой, подставкой для чего-л. - ред.), туда складируем мебель, технику, чтобы минимизировать ущерб. В доме стоит вода, поэтому мы перебрались в благоустроенную кухню на сваях, которую муж построил несколько лет назад, а сын живет на чердаке, - рассказывает Лидия Алексеевна.

Местным жителям приходится нелегко - бывают и слезы. Последней каплей стало утонувшее кладбище, где покоятся родные и близкие живущих в селе. Сейчас только кресты чуть виднеются над водной гладью, наблюдать эту картину тяжело морально.

- Сегодня на лодке ездили к магазину, висит сводка, что вода в Усть-Цильме пошла на убыль. С нетерпением ждем, когда она отступит, устали невероятно, - говорит Лидия Алексеевна. - А в целом, очень помогают ребята из МЧС, следят за обстановкой, продуктами поселение снабжают исправно, выдают сухие пайки: на 351 рублей в день можно отлично отовариться, что желаешь, то и берешь.

И таких историй как в Усть-Цильме по всей республике - сотни. Однако Коми тонет не только в самый паводковый 2020-й, а каждый год. Люди к этому привыкают, передают из уст в уста истории, которые не кадры к фильмам ужасов, а реальность.

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