В Сыктывкаре у Затонского моста нашли велосипед пропавшего парня

В Сыктывкаре разыскивают 22-летнего Александра Михайловича Козлова. 13 мая молодой человек выехал на велосипеде и не вернулся с прогулки. 17 мая велосипед парня нашли у Затонского моста, сообщают на форуме поискового отряда «Лиза Алерт»

- Поступило сообщение от полиции о том, что найден велосипед под Затонским мостом со стороны Сыктывкара. Подтверждено, что транспортное средство принадлежит пропавшему, - сообщают волонтеры.

Фото Лиза Алерт.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, цвет глаз - жёлто-карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.

Александр был одет в светло-коричневую куртку, темно-серые спортивные штаны, обувь неизвестна. С собой возможно был рюкзак.

Если кому-то что-то известно о местонахождении парня, просим сообщить инфоргу Юлии Хлое (89222777099).

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