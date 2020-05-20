2020-05-20T18:19:11+03:00
Общество

В Коми следователи начали проверку после трагедии на Печоре

Перевернулась лодка, утонули два человека
Дарья ЮДИНА
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Следователи начали проверку обстоятельств происшествия, в результате которого погибли два человекаСледователи начали проверку обстоятельств происшествия, в результате которого погибли два человека
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В Коми следователи начали проверять обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в Троицко-Печорском районе. Там на реке опрокинулась лодка, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Коми.

Вчера в районе поселка Якши Троицко-Печорского района пять местных жителей переправлялись на лодке с одного берега на другой. Лодка опрокинулась, и все пассажиры оказались в воде. Двух женщин и 6-летнего мальчика спасли, а вот хозяин лодки и еще один мужчина утонули. Женщину и её сына отправили в больницу, вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Проверка продолжается. По её результатам примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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