На реке Печора перевернулась лодка с взрослыми и ребенком, выжили только двое

Трагедия произошла на реке Печора в Троицко-Печорском районе Коми 19 мая: перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин, двое женщин и ребенок. Спасти удалось малыша и двух женщин, сообщает «Комиинформ».

Лодка «Казанка» с взрослыми и шестилетним мальчиком направлялась со стороны Печоро-Илычского заповедника в сторону поселка Якши. На середине реки лодка перевернулась. Это увидела местная жительница с берега, она позвонила мужу, тот кинулся спасать пострадавших на лодке. На подмогу ему подоспел другой местный житель. Вдвоем они смогли вытянуть из воду женщин и ребенка. Шестилетний малыш был без сознания, но его удалось откачать. Двоих мужчин спасти не удалось, они скрылись под водой. Сейчас на месте трагедии проходит спасательная операция.

Напомним, на прошлой неделе похожая трагедия произошла на реке Ижма. Там перевернулась лодка с двумя мужчинами, женщиной и ее сыном. Один мужчина утонул на месте, четырехлетний малыш позже скончался в реанимации Ухтинской детской больницы.

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В результате трагедии погиб 4-летний малыш и 27-летний мужчина (подробности).