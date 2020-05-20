В Усть-Цилемском районе продолжает расти уровень воды

Начальник Главного управления МЧС России по Коми Алексей Пархомович провел совещание, темой которого стал паводок в Усть-Цилемском районе. Уровень воды в муниципалитете продолжает расти, но ситуацию держат на контроле. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Спасатели обходят дома и помогают людям: доставляют лекарства, еду и воду, решают вопросы с временным переездом. На сегодняшний день в Усть-Цилемском районе отселили 19 человек: шестеро находятся в пункте временного размещения, остальные на время переехали к родственникам.

Пик подъема воды еще не пройден. Из-за обильного таяния снега и дождливой погоды вода продолжает прибывать. Сегодня по Усть-Цилемскому району объявлено штормовое предупреждение. По информации филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в ближайшее время на реке Печора по гидрологическому посту Ермицы ожидается превышение неблагоприятной отметки.

После совещания начальник спасательного ведомства Коми объехал на катере подтопляемые территории в селе Усть-Цильма, оценив паводковую обстановку на местах. По итогам осмотра территорий Алексей Пархомович поручил распределить силы и средства спасательного ведомства, а также при необходимости провести эвакуацию из подтопляемых территорий.

В целом по республике на контроле находится паводковая обстановка на территории пяти районов. Наиболее сложной ситуация остается в Усть-Цилемском и Усинском районах. В муниципалитетах работают оперативные группы МЧС России, спасатели сыктывкарского филиала СЗРПСО и Воркутинского АКАСЦ, «Спас-Коми».

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