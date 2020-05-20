2020-05-20T19:56:21+03:00
Общество

В Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая

Жителям республики придется потерпеть до конца месяца
Дарья ЮДИНА
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В Коми режим самоизоляции смягчат после 30 маяВ Коми режим самоизоляции смягчат после 30 мая
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Действие ограничительных антикоронавирусных мер в Коми продлили до 30 мая включительно. Об этом в очередном видеообращении сообщил врио губернатора Владимир Уйба.

- Мы еще раз проанализировали ситуацию с коронавирусом в Коми, посмотрели очаги. Нам нужно, чтобы в республике коэффициент распространения вируса держался на уровне единицы около недели. Сегодня он снизился, но прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции, - сказал врио главы Коми.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 20 мая.00:12 - о ситуации с коронавирусом на 20 мая 00:35 - о продлении ограничительных мер до 30 мая (включительно) 03:08 - о встрече с представителями общественности 04:30 - о слухах об объединении Коми с Архангельской областью и НАО

Владимир Уйба подчеркнул, что послабления, которые стали работать с 15 мая, продолжают действовать. Люди старше 65 лет продолжают сидеть дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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