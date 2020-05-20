2020-05-20T20:37:01+03:00
Общество

Вместо фаты - маска и перчатки

В Корткеросском районе многодетная пара сыграла свадьбу во время эпидемии
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы администрации Корткеросского районаФото пресс-службы администрации Корткеросского района
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15 мая в Международный день семьи в Корткеросском районе сочетались браком многодетная пара Людмила Артеева и Аркадий Лушков. Коронавирус свадьбе не помешал, но внес свои коррективы. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Фото пресс-службы администрации Корткеросского района

Фото пресс-службы администрации Корткеросского района

Церемония была строгая и аскетичная – только молодые и регистратор. Все — в масках и перчатках. Поздравила новоиспеченную (на бумаге) семью и.о. руководителя районной администрации Людмила Нестерова.

Фото пресс-службы администрации Корткеросского района

Фото пресс-службы администрации Корткеросского района

Такая ситуация не отпугнула любящие сердца: для счастья место свадьбы и количество гостей роли не играет. Молодые вместе уже восемь лет и воспитывают троих детей, младшей из которых нет еще и месяца. К новым правилам проведения церемонии бракосочетания Аркадий и Людмила отнеслись с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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