В Коми умер девятнадцатый пациент с коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 127 летальных случаев с коронавирусом. Один из них зарегистрирован в Республике Коми. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 19 человек.

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 мая в России в России 8 849 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 13 новых случаев.. Сейчас в республике 1032 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Число выздоровевших достигло 484 человек.

Скрин стопкоронавирус.рф

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - сказал врио главы Коми во вчерашнем видеообращении.

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