2020-05-22T15:11:27+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровели ещё 29 человек

Республика сейчас находится на 56 месте среди регионов по новым случаям заражения
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зарегистрировали 35 новых случаев зараженияСегодня в Коми зарегистрировали 35 новых случаев заражения
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 1067 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 35 новых случаев заражения. Сейчас республика находится на 56 месте среди регионов России по нововыявленным случаям заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 1811 человек: из них 1754 контактировали с заболевшими, 57 прибыли из-за рубежа.

513 человек выздоровело. Сегодня зарегистрировали 29 свежих случаев выздоровления. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом в Коми не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 606 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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