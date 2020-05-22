В Коми от коронавируса выздоровели ещё 29 человек

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 1067 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 35 новых случаев заражения. Сейчас республика находится на 56 месте среди регионов России по нововыявленным случаям заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 1811 человек: из них 1754 контактировали с заболевшими, 57 прибыли из-за рубежа.

513 человек выздоровело. Сегодня зарегистрировали 29 свежих случаев выздоровления. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом в Коми не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 606 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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