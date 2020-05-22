2020-05-22T11:46:00+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 22 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 35 человек

Сейчас в республике 1 067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Дезинфекция помогает остановить распространение коронавирусаДезинфекция помогает остановить распространение коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 мая в России 8 894 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 35 новых случаев.

Сейчас в республике 1 067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 19 пациентов. Число выздоровевших достигло 513 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - говорил врио главы Коми в традиционном видеообращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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