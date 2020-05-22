2020-05-22T19:01:58+03:00
Общество

В программе развития Коми обещали учесть особенности каждого района

Об этом сообщил Владимир Уйба
Дарья ЮДИНА
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В программе комплексного развития Коми пообещали учесть особенности районовВ программе комплексного развития Коми пообещали учесть особенности районов
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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике врио губернатора поднял тему развития сельских районов. Он пообещал, что в комплексной программе развития Коми, которая сейчас готовится, будут учтены особенности всех районов республики.

- Очевидно, что подходы, которые действуют сегодня во многих городах, как правило, не подходят для развития села, деревень, районов. При разработке программы развития Коми мы будем учитывать.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 22 мая.00:16 - о ситуации с коронавирусом на 22 мая 00:39 - о развитии сельских территорий 02:44 - о проведении ЕГЭ

Владимир Уйба пообещал, что приоритет будет отдаваться благоустройству сельских территорий, реконструкции дорог местного значения, инвестициям в лесной и агропромышленный комплекс региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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