В школах Коми начались дистанционные последние звонки. Первыми слова поздравлений услышали младшеклассники. Сегодня 42,5 тысячи учащихся начальных классов республиканских школ завершили учебный год, сообщает пресс-служба Минобраза.

В 2020 году традиционный школьный праздник проходит необычно – в дистанционном формате. Торжественный момент дети, их родители, учителя и директора школ вынуждены проводить в режиме самоизоляции. Но это не мешает им делиться праздничными роликами онлайн.

Так, классный руководитель сосногорских гимназистов Александра Шевченко записала для своих любимых учеников напутствие:

- Дорогие мои ребятки, сегодня, когда вы окончили начальную школу, я желаю вам сил, здоровья и жажды знаний. Потому что именно эти качества помогут вам успешно учиться дальше. Вам предстоит дальше грызть твердый гранит наук, не всегда это хочется делать, не всегда это вкусно. Поэтому я желаю вам упорства, усидчивости, интереса, крепкого здоровья и отличной памяти.

В школе Подтыбка Корткеросского района сегодня последний звонок у восьми выпускников 4 класса. Работники школьной столовой подготовили и отправили детям необычные посылки с подарками по случаю праздника, а первый учитель Елена Владимировна записала трогательное видеообращение:

- Хорошие мои, добрые четвероклассники! Действительно, совсем недавно вы пришли в первый класс, маленькие, робкие, но очень смышленые. Широко раскрытыми глазами вы смотрели на всё вокруг. Скоро вас будут учить другие учителя. Мне очень хочется, чтобы они любили вас так же, как и я.

14 тысячам выпускникам 9-ых и 11-ых классов предстоит одна, последняя учебная неделя. Большинство из них скажут школе «до свидания» 29 мая. В этот день по рекомендации Минобрнауки Коми состоится единый для региона последний звонок.

Общей платформой для всех выпускников Коми стала группа в социальной сети Вконтакте «Выпускной 2020» (https://vk.com/vypusknoy2020Komi). Это единый ресурс, инициированный Минобрнауки Коми, где выпускники, учителя и родители могут размещать фото, видео, тексты с поздравлениями, наставлениями. Праздничные посты сопровождаются хештегами #выпуск2020Коми #выпускнойодинтакой.

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