Сыктывкарские выпускники отреагировали на новость о возвращении последних звонков и выпускных

Сыктывкарские выпускники 14 мая выпустили видеообращение к врио главы Коми - просили вернуть им последние звонки и выпускные, которые были под угрозой проведения в режиме онлайн из-за коронавируса. Владимир Уйба в ответном обращении пообещал: празднику быть. Образованные школьники продолжили общение с руководителем региона посредством видеообращения - записали ролик, в котором поблагодарили губернатора.

- Спасибо, что вы так оперативно отреагировали на нашу просьбу. Вы вселили в нас надежду. Будем рады видеть вас на нашем последнем звонке и выпускном, - отметили школьники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/779478" frameborder="0"></iframe> Спасибо от выпусников врио главе Коми 16 мая 2020 года.

Отметим, что Владимир Уйба и сам корифей видеобращений: каждый день докладывает жителям Коми о ситуации с COVID-19 и делится последними новостями. В апреле, глядя на открытость врио, охотники Коми выпустили видеообращение с просьбой вернуть весенную охоту. Самое необычное, что руководитель Коми не только внимательно посмотрел видео, но и даже созвал специальное заседание, на котором обсуждали возможность вернуть промысел охотников. С тех пор открытые видеобращения к главе стали одним из самых популярных способов общения с властью: подобные ролики выпускали работницы Кочпонского ПНИ, фотографы, спортсмены и многие другие.

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