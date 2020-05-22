Коронавирус в Коми: карта заражения на 22 мая 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили 35 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 1067 случаев заражения с начала эпидемии. Изучаем, в каких муниципалитетах в этот раз выявили новых больных.

Усинск покинул место лидера по новым случаям заражения. Сегодня там зафиксировали три свежих случая, все новозаболевшие местные жители. В Воркуте и Ухте количество заболевших увеличилось на одного человека в каждом городе. Между тем, в Воркуте количество заболевших равно количеству излечившихся: по пять человек в каждом случае. В Ухте статистика тоже радует: сегодня там также зафиксировали три случая выздоровления.В Сыктывдинском районе также выявили еще один случай заболевания коронавирусом.

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Сосногорске, Усть-Вымском, Койгородском, Усть-Куломском районе количество инфицированных не изменилось. Остальные муниципалитеты «коронавирусные» данные сегодня не обновили.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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