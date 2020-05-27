2020-05-27T15:42:16+03:00
Общество

По Коми курсирует плацкартный вагон нового поколения

Фото поделились пассажиры в социальных сетях
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Ноу-хау - это шторки. Да здравствует личное пространствоНоу-хау - это шторки. Да здравствует личное пространство
Изменить размер текста:

В прошлом году в России РЖД презентовала плацкартные вагоны нового поколения. Они выглядят весьма привлекательно и имеют больше личного пространства для пассажиров. Обитатели соцсетей утверждают, что подобный вагон с начала года курсирует по территории Коми в составе поезда «Воркута-Адлер».

Судя по фото, которые появились в сети, вагон бьет рекорды по комфортабельности. Например, в новом вагоне каждый пассажир имеет возможность уединиться, просто задернув шторки. Как пишут обитатели соцсетей, цена билета от заполярного города до точки назначения составляет около семи тысяч рублей.

Люди оценили: в принципе, удобно

Люди оценили: в принципе, удобно

В пресс-службе СЖД (Северная железная дорога) отметили, что поезд «Воркута-Адлер» формируют в СКЖД (Северо-Кавказская железная дорога), куда мы и обратились. В ведомстве рассказали, что вопрос по модернизированным вагонам нового поколения следует адресовать в ФПК (Федеральная пассажирская компания), куда мы и отправили запрос. На момент публикации статьи ответа еще не получили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Коми будут курсировать вибропоглощающие вагоны

Ноу-хау коснется пригородных направлений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Новости 24
В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Минздрав Коми оплатит стоимость лекарств ребенку-инвалиду
В Ухте мужчина выпал из лодки и едва не утонул
В Сыктывкаре задержали нетрезвых водителей
С 27 мая в Сыктывкаре вводится особый противопожарный режим
У жителя Усинска изъят килограмм гашиша
Погода в Коми 27 мая
Музыкальное шоу «Классика в честь Дворцовой» презентуют 27 мая в Wink
На улицах Сыктывкара будет запрещена остановка авто
Открыто судоходство на реке Печора
В Сосногорске снесут дом, где произошел сильный пожар
В Воркуте пенсионер закрыл похитителей в своём гараже
Лже-экстрасенсы обманули жителей Коми
Двое жителей Коми получили ожоги при пожаре
Строительство жилья в Коми сократилось на треть
В Коми выросли зарплаты
Бывший директор сыктывкарской управляющей компании "ЖЭК" не смог оспорить приговор
Погода в Коми 26 мая
Ветеранами спорта Коми выделили 200 тысяч
Телефоны горячих линий в городах Коми по вопросам детсадов и образования
В 2020 году в Коми проведут капремонт в 326 домах
Житель Воркуты незаконно торговал спиртным
В Коми введут особый противопожарный режим
В Инте пенсионерам оплатили стоимость проезда на отдых за границу
В Коми рассказали о проблемах с вывозом мусора в Печоре
В Коми заработала горячая линия по летнему отдыху детей