По Коми курсирует плацкартный вагон нового поколения

В прошлом году в России РЖД презентовала плацкартные вагоны нового поколения. Они выглядят весьма привлекательно и имеют больше личного пространства для пассажиров. Обитатели соцсетей утверждают, что подобный вагон с начала года курсирует по территории Коми в составе поезда «Воркута-Адлер».

Судя по фото, которые появились в сети, вагон бьет рекорды по комфортабельности. Например, в новом вагоне каждый пассажир имеет возможность уединиться, просто задернув шторки. Как пишут обитатели соцсетей, цена билета от заполярного города до точки назначения составляет около семи тысяч рублей.

Люди оценили: в принципе, удобно

В пресс-службе СЖД (Северная железная дорога) отметили, что поезд «Воркута-Адлер» формируют в СКЖД (Северо-Кавказская железная дорога), куда мы и обратились. В ведомстве рассказали, что вопрос по модернизированным вагонам нового поколения следует адресовать в ФПК (Федеральная пассажирская компания), куда мы и отправили запрос. На момент публикации статьи ответа еще не получили.

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