2020-05-29T10:52:42+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 29 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 24 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 1 262 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Врачи продолжают бороться на передовой борьбы с коронавирусомВрачи продолжают бороться на передовой борьбы с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 мая в России 8 572 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 24 новых случаев.

Сейчас в республике 1 262 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 23 пациента (плюс одна смерть за сутки). Число выздоровевших достигло 667 человек.

Скрин стопкоронавирус.рф

Скрин стопкоронавирус.рф

Напомним, что Коми наконец-то вышла на полный первый этап снятия антикоронавирусных ограничений. С 29 мая в республике начинают работать непродовольственные магазины до 400 кв.м с отдельным входом и предприятия сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки). Действие всех остальных ограничительных мер, введённых ранее Указом о режиме повышенной готовности, продлено по 17 июня включительно.

Врио главы Коми Владимир Уйба призвал соблюдать антикоронавирусные правила. Иначе республика может повторить судьбу других регионов, где после первого этапа снятия ограничений через неделю происходил всплеск новых случаев заражения и жесткий откат к прежнему режиму.

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Никаких «живых» очередей и кофе посетителям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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