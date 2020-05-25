В Коми нашли сгоревшие ступени ракеты «Союз-2»

22 мая на леса Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов падали части ракеты-носителя «Союз-2», который запустили с космодрома «Плесецк». Сейчас районы падения отделяющихся частей ракет больше не являются опасными - космический мусор нашли и скоро вывезут, сообщает Минприроды Коми.

23 мая были проведены послепусковые облеты, во время которых были найдены четыре боковых блока и створки головного обтекателя. В ближайшее время все фрагменты ракеты-носителя будут эвакуированы силами минобороны России.

Напомним, в рамках договора от 9 февраля 2004 года между правительством Коми и министерством обороны РФ о порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории региона районы падения - это «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы), которые на два дня объявлялись временно опасными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотники за космическим мусором: в Коми из ступней ракет, запускаемых с Плесецка, делают лодки и сани

Некоторым жителям Усть-Цилемского и Удорского районов такое хобби стоило жизни (подробности).