2020-05-25T09:35:20+03:00
Общество

В Коми нашли сгоревшие ступени ракеты «Союз-2»

Все фрагменты ракеты-носителя будут эвакуированы силами минобороны России
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива читателей КПФото из архива читателей КП
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22 мая на леса Удорского, Княжпогостского и Корткеросского районов падали части ракеты-носителя «Союз-2», который запустили с космодрома «Плесецк». Сейчас районы падения отделяющихся частей ракет больше не являются опасными - космический мусор нашли и скоро вывезут, сообщает Минприроды Коми.

23 мая были проведены послепусковые облеты, во время которых были найдены четыре боковых блока и створки головного обтекателя. В ближайшее время все фрагменты ракеты-носителя будут эвакуированы силами минобороны России.

Напомним, в рамках договора от 9 февраля 2004 года между правительством Коми и министерством обороны РФ о порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории региона районы падения - это «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы), которые на два дня объявлялись временно опасными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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