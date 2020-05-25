Сыктывкарцы выступили против объединения с Архангельской областью и НАО

На прошлой неделе врио главы Коми Владимир Уйба высказался против объединения республики с Архангельской областью и НАО. Представители Сыктывкарского отделения движения народа коми «Коми войтыр» сформулировали, почему жители региона против объединения.

Авторы открытого письма считают, что объединение негативно скажется на поддержке коренных народов, проживающих в Республике Коми и в НАО:

— Коми язык автоматически потеряет статус государственного языка, и его функционирование и развитие будут поставлены под угрозу. Мы убеждены, что лишение коренных северных народов своей государственности противоречит государственной стратегии национальной политики, - говорят представители национального движения.

Еще одна причина не объединять три региона — экономическая: неизбежен, считают авторы письма, отток денег и населения из регионов.

— Потеря статуса субъекта федерации неизбежно приведет к оттоку денег из бюджета территорий коренных народов, взрывному росту безработицы и преступности, оттоку населения, превращению населенных пунктов в «призраки». Еще активнее будут идти процессы оттока населения из этих регионов, — отмечается в письме.

Представители «Коми войтыр» категорически выступают против объединения Коми с другими регионами и требуют уважительного отношения к коренным народам. Они настаивают, чтобы подобные решение не принимались исподтишка. Важно, чтобы местное население не оставалось в стороне от обсуждения проблемных вопросов.

Напомним, что 13 мая в Нарьян-Маре Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о возможном объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Жители Ненецкого автономного округа создали петицию против объединения.

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