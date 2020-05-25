2020-05-25T15:01:50+03:00
Общество

Сыктывкарцы выступили против объединения с Архангельской областью и НАО

Представители «Коми войтыр» опубликовали открытое письмо
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото МОД «Коми войтыр»Фото МОД «Коми войтыр»
Изменить размер текста:

На прошлой неделе врио главы Коми Владимир Уйба высказался против объединения республики с Архангельской областью и НАО. Представители Сыктывкарского отделения движения народа коми «Коми войтыр» сформулировали, почему жители региона против объединения.

Авторы открытого письма считают, что объединение негативно скажется на поддержке коренных народов, проживающих в Республике Коми и в НАО:

— Коми язык автоматически потеряет статус государственного языка, и его функционирование и развитие будут поставлены под угрозу. Мы убеждены, что лишение коренных северных народов своей государственности противоречит государственной стратегии национальной политики, - говорят представители национального движения.

Еще одна причина не объединять три региона — экономическая: неизбежен, считают авторы письма, отток денег и населения из регионов.

— Потеря статуса субъекта федерации неизбежно приведет к оттоку денег из бюджета территорий коренных народов, взрывному росту безработицы и преступности, оттоку населения, превращению населенных пунктов в «призраки». Еще активнее будут идти процессы оттока населения из этих регионов, — отмечается в письме.

Представители «Коми войтыр» категорически выступают против объединения Коми с другими регионами и требуют уважительного отношения к коренным народам. Они настаивают, чтобы подобные решение не принимались исподтишка. Важно, чтобы местное население не оставалось в стороне от обсуждения проблемных вопросов.

Напомним, что 13 мая в Нарьян-Маре Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о возможном объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Жители Ненецкого автономного округа создали петицию против объединения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти по «Коми войтыр»

Съезд коми народа принял обращение к Президенту Путину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
В Коми рассказали о проблемах с вывозом мусора в Печоре
В Коми заработала горячая линия по летнему отдыху детей
В ДТП под Сосногорском погиб водитель
В Коми вырос объем промышленного производства
Дракой между мужчинами завершились посиделки в сыктывкарском кафе
В Сыктывкаре под колёса иномарки попал пешеход
Дешевые билеты: мошеннические сайты в интернете
Погода в Коми 25 мая
Пожары в Коми в выходные: просто классика жанра – авто, сарай и баня
Последний звонок для юных жителей Коми состоится 25 мая. Онлайн
В Удорском районе мужчина утопил родную сестру
В Удорском районе отменили режим ЧС
В центре Сыктывкара произошла авария
На жителей Коми всё чаще нападают клещи
С 23 мая в Сыктывкаре будет ограничено движение транспорта
В Печоре сгорел дом (Видео)
В Сыктывкаре в дежурной группе детского сада у ребенка нашли коронавирус
Погода в Коми 22 мая
Осужденные в Коми подверглись несправедливому наказанию
В Сыктывкаре наказывают нарушителей режима самоизоляции
В Коми часто пропадают двухколёсные друзья
Погода в Коми 21 мая