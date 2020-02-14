Страсти по «Коми войтыр»

Сегодня, 14 февраля, в Сыктывкаре в государственном театре драмы имени Савина проходил XII Съезд коми народа «Коми войтыр». Несмотря на то, что мероприятие еще не завершилось (завтра делегатов ожидает второй секционный день), его уже называют одним из самых воодушевляющих и активных за последние годы. О чем говорили на съезде и чем завершились выборы председателя движения, в обзоре «КП-Коми».

Совет старейшин и сложное выдвижение кандидатов в председатели

После выступления главы исполком-движения стали обсуждать поправки в устав «Коми войтыр». Проект Совета старейшин, несмотря на обширную критику некоторых делегатов, приняли довольно быстро. Против принятия поправок проголосовало всего несколько человек.

- Совет старейшин не руководит исполкомом, он вместе с исполкомом, они будут давать советы только в том, случае, если их об этом будут просить. Молодым везде у нас дорога, а пожилым - почет, - отметила член исполкома Мария Кузьбожева. Напомним, что некоторые делегаты полагали, что новая структура может отобрать у них право законодательной инициативы.

После голосования по утверждению изменений в устав коми движения исполняющий обязанности председателя «Коми войтыр» Алексей Габов отчитался, что движение коми народа сделало за последние четыре года. Он много говорил о проблемах национального языка, от изучения которого стали сознательно отказываться родители комиязычных детей, о сокращении численности коми населения, о законопроекте необязательного изучении коми языка, который в республике приняли в 2018 году, несмотря на большое количество собраний и обсуждений. Не последнее место в его докладе было уделено мероприятиям, которые прошли под эгидой движения: «Мича Райда», Лямпиада, Коми КВН.

Чтобы проголосовать, делегаты поднимали свои мандатыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После его доклада делегаты начали выдвигать кандидатуры в председатели исполкома «Коми войтыр». Обсуждение вышло бурным. Например, ижемец Николай Братенков хотел поделиться с делегатами своей программой, но не смог. Дело в том, что на выступление кандидатов выделили всего две минуты, в которые сложно вместить всю предвыборную программу. Делегаты общим голосованием дали ему понять, что не будут слушать его выступление. Тогда он снял свою кандидатуру, отметив, что ни власть, ни исполком движения не слышат делегатов.

- Если вы хотите, чтобы все было хорошо, то надо не боятся власти, а на своей земле чувствовать себя хозяевами, - подытожил Братенков свое выступление.

Также самоотвод взял секретарь движения Григорий Хатанзейский. Он сказал, что еще не готов к высокому посту, хочет поучиться мудрости. В итоге на пост председателя осталось всего две кандидатуры - Алексей Рассыхаев и Алексей Габов. Делегаты получили бюллетени для голосования, выбрали подходящего, по их мнению, будущего председателя и опустили документ в урну для голосования.

Коми народ, коми язык исчезают

После перерыва и голосования представители коми движения оценили работу исполкома, в большинстве случаев на оценку удовлетворительно. Делегаты как будто шли вразрез с утренним выступлением главы Коми, говорили, что проблем в республике Коми много и они не решаются годами. Например, ремонтируют дороги, а они приходят в негодность уже через несколько месяцев, а коми язык стремительно теряет имидж.

Ижемский делегат Олег Терентьев отметил, коми движение должно выйти с законодательной инициативой, чтобы реанимировать налог на добычу полезных ископаемых в Коми, который отменили в 2002 году. Это мера позволит оставить деньги в республике, отремонтировать дороги, построить новые школы и больницы. Пока же картина довольно грустная: народ коми исчезает. Он не слышит родную речь, когда гуляет по Сыктывкару. Такую же проблему поднимали кандидаты из других районов. Они предлагали, например, обязать чиновников говорить на коми языке.

- Нужно беседовать с родителями, чтобы они выбрали коми язык как родной для своих детей, - считает Галина Попова из Прилузья.

Делегаты в национальных костюмах были самобытны и красивыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Коми движение проводит мероприятия, спортивные состязания, но этого мало, это не решает насущных проблем. Надо идти с законодательной инициативой в Госсовет, чтобы выделить больше финансирования для районов, говорит делегат из Усть-Вымского района Василий Лютоев. Если этого не делать, то скоро на селе никого не останется. Например, в 2009 году в Усть-Вымском районе родилось 385 малышей, а в 2019 году - всего 199 детей. Такая картина прослеживается по всему региону.

- Имидж коми языка как государственного продолжает снижаться, говорит Марина Федина из Сыктывкара. - Предметы родной язык и коми литература изучают только четыре тысячи детей.

Герасим Канев из Печоры рассказал, что до принятия закона, отменяющего обязательное изучение коми языка, в его районе национальный язык изучали пять тысяч человек, а после чуть больше четырехсот. Именно они определяют численность людей, которые через 30 лет будут говорить на коми языке. Чтобы этого не произошло и число комиговорящих людей росло, нужно создать рабочую группу, она будет обсуждать проблемы языка на федеральном уровне.

Надежда Макарова из Корткероса говорила, что коми народ уходит из деревни неслучайно, а потому что нет рабочих мест, которые могло быть дать сельское хозяйство. Однако оно не получает должную поддержку от государства, несмотря на многочисленные обещания.

- Нужно пересмотреть расходную часть бюджета и выделить в поддержку сельского хозяйства как минимум 10%, а еще увеличить субсидии. Из-за дождливого лета аграриям пообещали выделить 120 млн в поддержку, а выделили всего 70 млн рублей. Хотя по телевизору все говорят, что сельское хозяйство развивается, - отметила она

Маленькие пенсии, ужасные дороги, засилье борщевика, сохранение самобытной культуры, защиту родных недр. Обо всем этом (иногда со слезами на глазах) говорили делегаты.

Отдельно делегаты остановились на Шиесе. Спустя полтора года после начала протеста коми движение решило обратиться к Президенту с открытым письмом. В нем коми движение попросили главу страны через СМИ дать разъяснение по поводу законности строительства полигона на Шиесе и привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших возведение полигона.

На главное мероприятие в жизни коми народа приезжали из разных уголков республики и РоссииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кто станет новым председателем?

После выступления делегатов счетная комиссия продолжала считать бюллетени, за и против кандидатов. Пока результаты не были озвучены, лидер движения «Доръям асьнымОс» («Защитим себя») Сергей Елфимов отметил, что такого воодушевления на съезде не было десятки лет, и это хорошо.

- Мы, коми, давно живем плохо, выдавлены из политики и из жизни. Национальное движение должно заниматься не песнями и плясками. Но мы должны научиться пользоваться своими правами. Сколько законодательных инициатив внесло коми движение? Честно спросите себя об этом. Нам нужно забыть о внутреннем разделении, но консолидироваться. Мы в ответе за населения коми, мы сила и мощь. У нас должна быть возможность голосованием влиять на жизнь коми народа , - отметил он.

Бюллетени для голосования опускали в специальные урныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Наконец председатель счетной комиссии Степан Габов озвучил предварительные результаты голосования. Всего на съезд зарегистрировалось 213 делегатов, 200 бюллетеней раздали, 199 извлекли, среди них 9 были недействительны.

- Пока мы еще продолжаем работы по подсчету голосов, но по ситуации на 18:00 картина следующая - 139 голосов отдали за Алексея Габова, 51 голос - за Алексея Рассыхаева, - отметил он.

Протокол голосования решили озвучить на пленарном заседании завтра, 15 февраля, в Доме дружбы народов.

На съезд пускали не всехФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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