2020-05-27T15:38:12+03:00
Общество

Потоп в подвале инфекционки в Сыктывкаре: работники больницы ходят по доскам, чтобы не промочить ноги

«Персонал вел битву с коронавирусом в ужасных условиях»: правозащитник Игорь Сажин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На передовой борьбы с коронавирусом в Коми - инфекционной больнице - коммунальные проблемы. В раздевалке учреждения несколько дней стояла вода. Чтобы работники не промочили ноги, на пол накидали доски. Правда, людям не говорили, когда справятся с потопом, сообщает правозащитник Игорь Сажин.

- Ничего не меняется. Прислали видео из раздевалки для персонала в инфекционной больнице в Сыктывкаре, где у нас лежат самые тяжелые больные коронавирусом и проходит передовая фронта борьбы с эпидемией. Работники говорят, что начальство просто отдало приказ набросать доски, а эти лужи никто не устраняет. Персонал вынужден в таких условиях вести битву, - сообщил известный правозащитник Игорь Сажин еще 25 мая.

В Минздраве по Коми прокомментировали ситуацию, уточнили, что ведомство в курсе потопа, а проблему уже решили. Причина луж в раздевалке - засор системы канализации, который 21 мая обнаружили в подвале восточного корпуса инфекционной больницы.

Инфекционная больница Сыктывкара, потом май 2020 года.

- В этот же день была вызвана бригада сантехников по обслуживанию внутренних инженерных сетей Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения Коми. Прочистка внутренней системы канализации восточного корпуса результатов не дала. Было принято решение о проверке наружной (дворовой) системы канализации, - сообщают в Минздаве.

Специалисты обследовали наружную систему канализации и обнаружили крупный засор в колодце водоотведения. В этот же день они подали заявку в ОАО «Сыктывкарский водоканал» на прочистку дворовой системы канализации. 22 мая ремонтные работы были выполнены. По состоянию на 26 мая система канализации восточного корпуса (как внутренняя, так и наружная) находятся в рабочем состоянии, застоя воды в подвальных помещениях нет.

Между тем городские общественники и активисты много лет поднимают проблему - состояние инфекционной больницы просто катастрофическое. Переболевший коронавирусом правозащитник Владимир Торлопов тоже лечился в этом лечебном учреждении. В интервью «КП-Коми» он говорил, что намерен добиваться у властей пересмотра планов капитального строительства, чтобы новую больницу наконец-то построили. Врио главы Коми в середине апреля тоже сообщал, что новой инфекционной больнице в республике быть.

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Строительство он обсудил с уполномоченной по правам ребенка в Коми Татьяной Козловой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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