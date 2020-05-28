Гострудинспекция назвала причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Государственная инспекция труда Коми закончила расследование происшествия, случившегося 9 января в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе. Специалисты назвали причины нашумевшего во всех смыслах пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная причина разгерметизация емкости из-за перегрева. Установлены и сопутствующие причины: использование неподходящей присадки и допуск к работе сотрудника, не прошедшего соответствующего обучения и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.

Приняты меры инспекторского реагирования. В адрес завода выдано обязательное для исполнения предписание. Срок исполнения предписания находится на контроле. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

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