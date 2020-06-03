История с гигантскими счетами за тело в Усинске получила неожиданную развязку

В истории с драконовскими счетами за тепло в Усинске, когда на фоне пандемии людям пришли платежки с нереальными суммами, поставили точку. Прокуратура завершила проверку и вынесла вердикт: халатности и злого умысла у тепловиков, по вине которых тысячам горожанам пришлось понервничать и послать кучу запросов во все контролирующие органы, нет. Ситуацию накануне обсудили в Госсовете Коми.

В начале апреля, когда Коми была в лидерах по заболеваемости коронавирусом в стране, жители Усинска ошалели от счетов за тепло с корректировкой. Людям пришли платежки на 10-20 тысяч рублей. Тепловая компания комментировала, что в больших суммах виновато холодное лето (дома пришлось топить почти 300 дней).

Люди не стали оплачивать счета, они обратились во все контролирующие инстанции. История жителей Усинска даже попала в эфиры федеральных каналов. Спустя два месяца выяснилось, что причина высоких сумм - недоработка тепловой компании. Например, выявлены нарушения при монтаже и вводе в эксплуатацию тепловых узлов, которые повлияли на точность вычислений. Ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам которого уже в квитанциях за май (успеют сделать не всем, остальным - в июне) жители 82 многоквартирных домов получат перерасчеты.

Кстати, прокуратура не нашла в действиях коммунальщиков злого умысла и халатности, поэтому результаты проверки не попали на стол к следователям.

- Своей проверкой мы не установили чьего-либо корыстного умысла в этой истории, иначе бы направили материалы проверки в Следственный Комитет РФ по Коми, - цитируют прокурора Игоря Колесникова.

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