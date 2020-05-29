2020-05-29T11:43:02+03:00
Общество

Заповедная земля: публикуем потрясающий фоторепортаж из старинного коми села

Снимки фотографа Юлии Невской хочется рассматривать снова и снова
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фотографии Юлии НевскойФотографии Юлии Невской
Изменить размер текста:

Фотограф Юлия Невская в 2018 году приняла участие в необычной экспедиции по заповедным местам Русского Севера вместе с реставраторами русского деревянного зодчества и запечатлела ускользающую старину села Керчомья Усть-Куломского района Коми. Публикуем замечательные снимки.

Экспедиция, в которой приняла участие фотожурналист Юлия Невская, проходила под руководством опытного реставратора деревянного зодчества Дмитрия Александровича Соколова. Вместе с единомышленниками он создавал Музей русской архаики — плотницкий двор «Новое старое» в подмосковном селе Воздвиженском. Там собрались плотники, реставраторы и волонтеры, неравнодушные к культуре Русского Севера. Все вместе они ездят на реставрационные работы и в экспедиции на Русский Север. Летом 2018 года группа из Воздвиженского побывала и в Республике Коми. Главной задачей было познакомится с региональными особенностями традиционных изб Усть-Куломского района.

- Эта экспедиция стала для меня первым прикосновением к настоящей старине. Не показушно-туристической, а глубоко интегрированной в быт и мышление людей, - рассказывает Юлия. - Русский Север – это наш культурный и духовные феномен, там сохранилось правильное понимание нашей самобытности. Если и есть какие-то остатки русской идеи и национальной идентичности, то они сохранились где-то на той территории. Кроме того, у северных людей есть, чему поучиться. Несмотря на суровые условия, они не выживают, а живут. Нельзя дать этой земле пропасть, тогда и мы сами пропадем.

Старообрядческая икона

Старообрядческая икона

Таким образом в Коми селениях гладят одежду

Таким образом в Коми селениях гладят одежду

Баня по-черному

Баня по-черному

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деревни-призраки в Коми: «Комсомолка» отправилась в экспедицию по мертвым селам

15-20 лет назад тут кипела жизнь, гуляла молодежь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Коми обращаются за помощью после укусов клещей
Жители Коми за сутки лишились более миллиона рублей
Погода в Коми 29 мая
В Заполярье восстановят прежний график движения поездов
Коэффициент распространения коронавируса в Коми пока находится в границах нормы
В Сыктывдинском районе пострадал мотоциклист
Пьяный сыктывкарец разбил полицейскому нос
В Выльгорте произошел сильный пожар
Воркутинец предложил деньги полицейскому за решение своих проблем
Погода в Коми 28 мая
В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Минздрав Коми оплатит стоимость лекарств ребенку-инвалиду
В Ухте мужчина выпал из лодки и едва не утонул
В Сыктывкаре задержали нетрезвых водителей
С 27 мая в Сыктывкаре вводится особый противопожарный режим
У жителя Усинска изъят килограмм гашиша