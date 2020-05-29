Заповедная земля: публикуем потрясающий фоторепортаж из старинного коми села

Фотограф Юлия Невская в 2018 году приняла участие в необычной экспедиции по заповедным местам Русского Севера вместе с реставраторами русского деревянного зодчества и запечатлела ускользающую старину села Керчомья Усть-Куломского района Коми. Публикуем замечательные снимки.

Экспедиция, в которой приняла участие фотожурналист Юлия Невская, проходила под руководством опытного реставратора деревянного зодчества Дмитрия Александровича Соколова. Вместе с единомышленниками он создавал Музей русской архаики — плотницкий двор «Новое старое» в подмосковном селе Воздвиженском. Там собрались плотники, реставраторы и волонтеры, неравнодушные к культуре Русского Севера. Все вместе они ездят на реставрационные работы и в экспедиции на Русский Север. Летом 2018 года группа из Воздвиженского побывала и в Республике Коми. Главной задачей было познакомится с региональными особенностями традиционных изб Усть-Куломского района.

- Эта экспедиция стала для меня первым прикосновением к настоящей старине. Не показушно-туристической, а глубоко интегрированной в быт и мышление людей, - рассказывает Юлия. - Русский Север – это наш культурный и духовные феномен, там сохранилось правильное понимание нашей самобытности. Если и есть какие-то остатки русской идеи и национальной идентичности, то они сохранились где-то на той территории. Кроме того, у северных людей есть, чему поучиться. Несмотря на суровые условия, они не выживают, а живут. Нельзя дать этой земле пропасть, тогда и мы сами пропадем.

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Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

Фотографии Юлии Невской

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