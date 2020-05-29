2020-05-29T17:00:02+03:00
Общество

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей: что об этом думают журналисты Коми

Возможные меры поддержки - отсрочка от уплаты налогов и арендной платы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Отрасль СМИ весомо пострадала от пандемии коронавирусаОтрасль СМИ весомо пострадала от пандемии коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Правительство России решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Минкомсвязи и думский комитет по СМИ, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

Возможные меры поддержки - отсрочка от уплаты налогов и арендной платы. СМИ могут также рассчитывать на беспроцентные или льготные кредиты и мораторий на банкротство. Правда, говорить об этом пока все же рано: официального документа, где бы перечисляли меры поддержки, еще нет.

Мы попросили прокомментировать новость представителей региональных СМИ. Спикеры считают, что поддержка - это хорошо, но меры, которые предлагает правительство для спасения СМИ, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Хотя журналисты, конечно, надеются на лучшее.

- Новость, как по мне, вполне положительная. Короновирус не мог не отразиться и на работе СМИ, естественно, но главная причина нынешнего их бедственного положения - вовсе не в нём, - говорит главный редактор издания «Красное знамя» Валерий Черницын. - СМИ прежде всего давят новые технологии (соцсети и мессенджеры), затем экономика (тут пандемия, поражая действующих и потенциальных рекламодателей, конечно, бьет и по рекламе как таковой), ну и политические режимы как на федеральном, так и на конкретном региональном уровне. Но если включение в этот список поможет какому-то качественному СМИ, почему нет?

- Тут главное, в каком виде будет поддержка. Сейчас идет подписная кампания, итоги которой ещё раз покажут, что СМИ необходимо спасать. Долги растут... Но районные газеты спасать нужно было пару лет назад. Возможно придется сокращать штат, хотя уже и так минимум сотрудников... Необходимо глобальное решение по поддержке, - считает председатель Союза журналистов Коми, главный редактор районной газеты Корткеросского района «Звезда» Эдуард Пименов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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