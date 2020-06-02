В Сыктывкаре пострадавшим от половодья выплатят материальную помощь

Сыктывкарцы, которые пережили разрушительный паводок 2020 года, получат поддержку от мэрии. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации.

В постановлении говорится, что деньги на выплаты выделяются из резервного фонда администрации города. Жители пострадавших от половодья домов могут обратиться в мэрию за денежной поддержкой до 1 августа этого года. К заявлению нужно приложить множество документов, среди которых и справка ГО и ЧС по Сыктывкару о факте затопления дома. «Заявитель несет полную ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений», - говорится в постановлении. Кстати, размер единовременной материальной поддержки составляет 12 130 рублей. Отметим, что жителям подтопленных поселков уже выплачивали деньги за нанесенный паводком ущерб и в прошлые годы.

- Так, в 2016 году пострадавшим от половодья выделяли по 11 500 рублей соцподдержки. Страшно представить, но в некоторых домах вода доходила до подоконника! В этом году после посещения поселка врио главы Коми людям тоже обещали помочь и материалами, и деньгами, - рассказывала «КП-Коми» заведующая местной библиотекой и краевед Ирина Нестерова.

Напомним, что половодье в середине мая «стартовало» с южных районов — пик паводка на этих территориях пришелся на 17 мая. Сейчас большая вода постепенно, но уходит. Однако еще две недели назад назад стихия вселяла ужас. Но люди к дискомфорту уже привыкли.

- Некоторые СМИ пишут, что такого паводка не было уже 30 лет. Однако в 2002 году воды было на 40 см выше, — подытожила библиотекарь и краевед Ирина Нестерова.

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