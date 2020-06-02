В Коми нашли тело мужчины, который утонул почти год назад

Год назад недалеко от базы отдыха «Орлиный» во время сплава по реке Кожим утонули два туриста: одного вытащили из реки сразу спустя несколько дней после трагедии, поиски второго успехом не увенчались. Но спустя почти год год труп погибшего выловили местные жители, сообщает КомиОнлайн.

Известно, что туристы отправились на сплав, несмотря на то, что не имели разрешения. Мужчины пропали 6 июля прошлого года. Тело одного из туристов нашли 9 июля, а второй числился без вести пропавшим до конца мая этого года.

В интинском отделе СУ СК по Коми рассказали, что вечером 27 мая тело мужчины обнаружили местные жители в районе впадения реки Кожим в Косью. Его достали из реки и перевезли в город. Причину смерти установить не представляется возможным. Родственники при опознании подтвердили, что погибшим является интинец, который пропал на реке в июле прошлого года. По факту обнаружения тела проводится проверка.

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