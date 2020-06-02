В Коми дети медработников получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

В Коми в этом году выделят бесплатные путевки для детей медработников, которые борются с коронавирусом. Отдохнуть смогут 552 ребенка. В республике рассчитывают начать детскую оздоровительную кампанию с 1 июля, рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

- С Дня защиты детей традиционно начинается летняя кампания. Надеемся, что в этом году она начнется с 1 июля. Планируем оздоровить как можно больше детей. Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и под опекой, одаренным детям, сиротам. Также бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на территории республики получат 552 ребенка из семей медработников, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, - сказал Владимир Уйба в очередном видеообращении к жителям региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинские медики не получают положенные надбавки

Сотрудники скорой помощи записали обращение (подробности)