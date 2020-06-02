Мэр Ухты ответил на обращение жильцов дома, где произошел пожар

Недавно жильцы общежития на Набережной Нефтяников в Ухте записали видеообращение, адресованное мэру Магомеду Османову. В декабре 2019 года в доме случился пожар, погибли два человека. В ролике люди рассказали о том, что в общежитии до сих пор не отремонтировали подъезд, хотя с пожара прошло уже пять месяцев. Они попросили главу администрации вмешаться, и тот отреагировал на их просьбу.

- Нанесенный пожаром ущерб оценили в 3 млн 150 тыс. рублей. В резервном фонде города на тот момент оставалось только два миллиона. В связи с этим были определены и выполнены первоочередные работы, восстановлены коридоры и санузлы в секциях. Все остальные работы, в том числе и ремонт в подъезде, были запланированы на второй этап, - объяснил Магомед Османов.

Он также сообщил, что второй этап работы задерживается из-за коронавирусных ограничений. Но в течение месяца должны подготовить документы для поиска подрядчика, который и закончит ремонт.

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