2020-06-02T21:43:56+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 2 июня 2020 года

Какие муниципалитеты сегодня стали антилидерами по новым заболевшим
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зарегистрировали 41 новый случай заражения COVID-19Сегодня в Коми зарегистрировали 41 новый случай заражения COVID-19
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 41 случай заражения коронавирусом. Всего в республике с начала эпидемии зарегистрировали 1393 заболевших. Изучаем, какие муниципалитеты в этот раз стали антилидерами по новым случаям заражения.

Так, Сыктывдинский район, который долго молчал, опубликовал новые данные. Там зафиксировали девять новых случаев заражения. В Ухте количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 44 человек. Больше всего новозаболевших в Воркуте еще 24 случая.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Печоре, Усинске, Усть-Куломском, Ижемском, Вуктыльском, Сосногорском, Койгородском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты, к сожалению, статистику сегодня не обновили.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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