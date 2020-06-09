Ухтинец, который заразился на вахте в НАО, рассказал о борьбе с коронавирусом

Житель Ухты заразился коронавирусом во время работы на месторождении в Ненецком автономном округе. Мужчина отметил, что COVID-19 за короткое время превратил его жизнь в ад. Рассказ вахтовика передает портал progoroduhta.

- Почти все уверены, что коронавирус - фейк. Неделю назад к нам на месторождение приехали слесаря для выполнения ремонтных работ. Один из них был с температурой. Спустя четыре дня вся бригада (и я в том числе) слегли с температурой. Все в один день. Нас госпитализировали. Сейчас я лежу в больнице Усинска.

Первые два дня в больнице показались адом. Суставы выкручивало так, что я не успевал пить обезболивающее. Это сопровождалось высокой температурой и потерей обоняния. Кстати, уже почти десять дней отсутствует обоняние до сих пор. Но меня в отличие от коллег, которых госпитализировали в Сыктывкар, пока оставляют в Усинске, так как результат теста еще неизвестен, а пневмонии у меня нет. Пришли результаты: только у троих — COVID. Каждый день в больницу поступают люди. Мне бы хотелось выступить в этой статье под своим именем и фамилией, но опасаюсь, что от моей семьи будут шарахаться люди.

По ситуации на 8 июня в Усинске с начала пандемии зарегистрировали 317 пациентов с коронавирусом. 169 человек из этого числа заболели COVID-19 на месторождениях.

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