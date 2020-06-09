В Сыктывкар из Воркуты отправили более 40 больных коронавирусом

В Сыктывкар из Воркуты санавиацией отправили более 40 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом пишет «Моя Воркута».

Десять человек эвакуировали в региональные медучреждения 8 июня. Все госпитализированы Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую инфекционную больницу.

Ранее главный врач Воркутинской инфекционной больницы объяснил, зачем понадобилось отправлять горожан на лечение в Сыктывкар.

– Такая мера нужна, когда у нас наступает стадия накопления пациентов. То есть мы их госпитализировали, проводим лечение, а разрыв между поступлением и выпиской составляет в среднем около двух недель. Коллеги из республиканской больницы нам помогли, чтобы мы смогли обеспечить пациентам адекватное лечение, койко-места и выиграть время для того, чтобы развернуть койки для долечивания в отделении профпатологии, – рассказал Сергей Бакаев.

В Воркуте развернули 265 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, непосредственно в инфекционной больнице – 130 коек. Кроме того, в здании бывшего Воркутинского центра профессиональной патологии развернули отделение для выздоравливающих пациентов с COVID-19. Уже организовано 100 из планируемых 135 дополнительных коек. Сегодня в Воркутинской инфекционной больнице лечатся 179 человек.

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