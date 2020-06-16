2020-06-16T08:38:58+03:00
Общество

СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Воркуте

6-летняя девочка и 4-летний мальчик скончались по пути в больницу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Огнеборцы спасли людей из горящей квартирыОгнеборцы спасли людей из горящей квартирыФото: Артем КИЛЬКИН
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Воркутинские следователи возбудили уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после смерти шестилетней девочки и четырехлетнего мальчика на пожаре в заполярном городе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Двух детей и двух взрослых вытащили из горящей квартиры в доме №10 по Шахтерской набережной огнеборцы. Они передали пострадавших в огне в руки медиков. По дороге в больницу дети скончались, взрослые госпитализированы.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы.

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Они умерли по дороге (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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