СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Воркуте

Воркутинские следователи возбудили уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после смерти шестилетней девочки и четырехлетнего мальчика на пожаре в заполярном городе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Двух детей и двух взрослых вытащили из горящей квартиры в доме №10 по Шахтерской набережной огнеборцы. Они передали пострадавших в огне в руки медиков. По дороге в больницу дети скончались, взрослые госпитализированы.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте двоих детей, спасенных из горящей квартиры, не довезли до больницы

Они умерли по дороге (подробности).