Мать детей, погибших при пожаре в Воркуте, была пьяна

15 июня в Воркуте после пожара, уже в машине скорой, скончались двое детей — шестилетня девочка и четырехлетний мальчик. Прокуратура выяснила, что их мать в момент возгорания была пьяна. Кроме того, женщину не раз привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

- На момент пожара мать детей находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), а также ограничивалась в родительских правах. Однако в прошлом году решением суда в родительских правах была восстановлена. На сегодняшний день на учете в органах системы профилактики мать погибших детей не состоит, - говорится в сообщении от пресс-службы региональной прокуратуры, которая организовала проверку по факту резонансного случая.

СУ СК России по Коми возбудило уголовное дело по факту гибели детей. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы.

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