Жителям Коми заплатят за пострадавшие от паводка дома

В Коми в этом году бушевал невиданный паводок. Сторожилы говорят, что в последний раз подобное буйство стихии они наблюдали 30 лет назад. От половодья пострадали сотни домовладений по всей Коми. Из бюджета республики на возмещение убытков людей направят 23 млн рублей.

В ежедневном видеообращении врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что всего в Коми пострадали 700 домовладений. Большая часть пострадавших от паводка сосредоточена в Усть-Цилемском районе.

- Для них в резервном фонде республиканского бюджета предусмотрены единовременные выплаты в размере 30 тыс. рублей на каждый дом или квартиру. Общая сумма поддержки составит около 23 млн рублей, - говорит Уйба.

Кроме того, более полутора тысяч людей, которые пострадали от стихии, получат по 10 тысяч рублей по линии Минтруда Коми.

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