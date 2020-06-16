В Корткеросском районе утонули подростки

Сегодня в Корткеросском районе в службу спасения поступила информация, что на Вычегде в необорудованном для купания месте в районе деревни Важкурья утонули два подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

На место происшествия прибыли спасатели, работники ГИМС и сотрудники местной пожарной части. Пока обнаружить подростков не удалось. Ведутся поисковые работы.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Всего к поисковым работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники.

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