В Корткеросском районе утонули подростки
Сегодня в Корткеросском районе в службу спасения поступила информация, что на Вычегде в необорудованном для купания месте в районе деревни Важкурья утонули два подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
На место происшествия прибыли спасатели, работники ГИМС и сотрудники местной пожарной части. Пока обнаружить подростков не удалось. Ведутся поисковые работы.
На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Всего к поисковым работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU